Омбудсмен Башкирии заявила, что девочке с родовой травмой не отказывали в детском саду

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Родители девочки с родовой травмой ранее не подавали заявление о приеме в детский сад в Башкирии, соответственно, отказа о пребывании в дошкольном учреждении они получить не могли. Об этом сообщила в субботу ТАСС уполномоченный по правам ребенка по республике Милана Скоробогатова.

Ранее члены одного из благотворительных фондов Башкирии и совета по правам человека (СПЧ) при главе республики написали в социальных сетях о том, что девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не давали путевку в детский сад по причине того, что якобы она "будет пугать" детей. Прокуратура республики проверяет нарушение прав ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение.

"Отказа от пребывания в детском саду как такого не было. По одной простой причине, что семья не высказывала свое желание, чтобы ребенок был в детском саду. Ни заявления, ни намерения, высказанного в отделе образования, - такого не было. Возможно, это было внутреннее обсуждение в семье и, возможно, уже с корреспондентами [местных СМИ] и членами общественной организации", - сказала она.

Скоробогатова добавила, что при желании семьи устроить ребенка в детский сад, такая возможность им будет предоставлена. По ее словам, семья считается благополучной, на учете не стоит, но нуждается в помощи.

Как сообщил ТАСС заместитель главы администрации Стерлитамакского района Ильшат Газизов, место в детском саду в селе Алатаны имеется. "У нас таких проблем нет с местами в детских садах, тем более на селе. Места в детсадах есть", - заверил Газизов.

По информации республиканского Минздрава, 23 сентября девочку госпитализируют в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) для прохождения медико-социальной экспертизы, чтобы продлить инвалидность ребенка. Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медицинской помощи.

Двухлетняя девочка признана инвалидом с августа 2017 года, она регулярно осматривается врачами-специалистами и проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров.