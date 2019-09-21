Копии Знамени Победы и 476-го стрелкового полка передали главе Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи исторических копий Знамени Победы и 476-го стрелкового полка, сформированного в Ставропольском крае в годы войны, прошла в субботу в Ставрополе. Копии знамен вручили главе региона Владимиру Владимирову для дальнейшего хранения в краевом музее.

"Ставрополь по праву считается городом, который внес значимый вклад в становление российской государственности на южных рубежах. Поколения ставропольцев внесли значимый вклад в историю нашей Родины, ее воинской славы. Ваши предки всегда первыми вставали на защиту Отечества. Мы никогда об этом не забудем и не позволим забыть никому", - сказал во время церемонии замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Мисковец.

Церемония прошла в субботу в День города и края на площади Святого князя Владимира, где также проводили акцию "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор". Перед жителями города выступили артисты военных оркестров и ансамблей. Любой желающий мог пройти тесты на годность к военной службе.

На выставке вооружения, военной техники и экипировки жители города могли примерить парашют, применяемый военными, подержать в руках оружие, узнать о современных системах связи, применяемых в российской армии. По данным пресс-службы Южного военного округа, площадки акции посетили более 50 тыс. человек. "На празднике работал мобильный комплекс отбора граждан на военную службу по контракту, который посетило 1,5 тыс. человек, а заявление на контракт подали около 100 граждан", - говорится в сообщении.