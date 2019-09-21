РПЦ: некоторые священники не согласовали с архиереями подписание открытого письма

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Часть священнослужителей, поддержавших в открытом письме задержанных участников акций протеста в Москве, не согласовали свои действия с правящими архиереями своих епархий. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по внешним церковным связям (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Я не думаю, что каждый из почти уже 40 тыс. священников РПЦ может согласовать свое мнение с патриархом. Но священники обязаны согласовывать свое мнение с правящим архиереем той епархии, к которой они принадлежат. Это, конечно, тоже возможно не во всех случаях, - сказал он. - Я знаю, что ряд священников, которые подписали это обращение, они не согласовывали свои действия с правящими архиереями".

При этом Иларион подчеркнул, что каждый священник имеет право заступаться за того или иного человека, в том числе публично, или создавать группу для его защиты, как произошло в случае с открытым письмом в поддержку осужденных по "московскому делу", однако "официальную позицию церкви выражают официальные люди". "Патриарх может высказываться по всем вопросам, а, скажем, председатель отдела внешнецерковных связей озвучивает официальную позицию церкви, касающуюся сферы его компетенции", - пояснил он.

"То, что происходит вообще в последнее время, когда мы видим, что на защиту осужденных встают разные группы людей, - это актеры, это священники, это студенты, это представители каких-то других профессий или родов деятельности, - это показывает, что, по всей видимости, не все у нас благополучно в судебной сфере. Тем более, что мы видим, как под влиянием общественных протестов пересматриваются переговоры. Я думаю, что подобного рода события свидетельствуют о том, что в обществе возрастает чувство ответственности людей друг за друга", - добавил митрополит.

Ранее портал "Правоcлавие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".

"Московским делом" авторы письма обобщенно назвали несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, прошедших в Москве летом этого года. Самым крупным из них является объединенное уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве. По нему были арестованы 15 человек, несколько из них уже получили приговоры в виде различных сроков лишения свободы.