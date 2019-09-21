Участники "Кросса нации" на Ставрополье приходили на забеги семьями

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники "Кросса нации" в городе Благодарном на Ставрополье выходили на старт семьями. В общей сложности спортивный праздник собрал около 3 тыс. человек, сообщила ТАСС в субботу муниципальный координатор "Кросса наций" Надежда Харичкина.

"Получился настоящий спортивный праздник. Сначала переживали из-за погоды, но потом вышло солнце и "Кросс нации" у нас прошел замечательно. Участвовали школьники, взрослые, приходили на старт целыми семьями", - сказала она.

Благодарный стал единственным городом региона, где в субботу прошел "Кросс нации". Для участников провели восемь стартов. "Одна семья пришла в полном составе и участвовала в детском забеге - младший сын совсем маленький, родители его сопровождали, для них главным было участие. Малыш пробежал всю дистанцию, а его сестра даже была в призерах", - пояснила организатор.

Дистанция в Благодарном проходила по благоустроенной в рамках национального проекта аллее, которая открылась осенью 2019 года. "Очень удобным оказалось то, что вдоль аллеи обустроили ограждение, это позволило участникам беспрепятственно преодолеть дистанцию, зрители не мешали, заходя на трассу. Финиш получился очень красивым - раньше в аллее не было арки, теперь ее установили, и она как раз находилась возле финишной черты", - отметила Харичкина.

Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в субботу во всех регионах страны. Забеги в рамках этого масштабного спортивного мероприятия на 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м впервые состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки. "Кросс нации" проводится ежегодно в целях популяризации здорового образа жизни.