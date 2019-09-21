СМИ: три жителя Латвии осуждены за демонстрацию советской символики

РИГА, 21 сентября. /ТАСС/. Три жителя Латвии осуждены за демонстрацию символики СССР 9 мая 2019 года в Риге и в Даугавпилсе. Об этом сообщило в субботу агентство LETA со ссылкой на судебные решения.

По его информации, 9 мая в Даугавпилсе один человек ездил на мотоцикле с прикрепленным к нему советским флагом, а другой вышел с советским флагом на улицу. Суд в обоих случаях вынес административное наказание в виде предупреждения.

Пардаугавский суд Риги наложил штраф в размере €50 на человека, который 9 мая находился у памятника Победы в майке с серпом и молотом. Этот человек пояснил полицейским, что надел такую майку, потому что испытывает ностальгию по старым временам.

Сейм (парламент) Латвии в июне утвердил в третьем, окончательном, чтении законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии. Принятые к закону о собраниях, шествиях и пикетах поправки предусматривают, что во время этих мероприятий будет запрещено использовать форму вооруженных сил бывшего СССР, ее бывших республик и нацистской Германии и репрессивных учреждений (также в стилизованном виде), а также ее элементы.

Запрет распространяется на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов. За нарушение этого запрета планируется применять предупреждение или денежный штраф в размере до €70 для физических лиц и до €580 для юридических лиц.