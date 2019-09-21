Посол ЕС и руководство Эрмитажа заложили "Капсулу времени" на фестивале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер и заместитель директора Государственного Эрмитажа Александр Прохоренко в субботу оставили свои послания в "Капсуле времени", которую заложили на фестивале "Открой свою Европу в Эрмитаже" в Санкт-Петербурге.

"Сегодняшнее мероприятие - отличное сочетание культур Европейского Союза и Российской Федерации, поскольку культура, история, архитектура объединяет нас. Сегодня мы отмечаем европейский день языков, изучение иностранных языков - это отличный способ объединения культур различных народов и недопониманий. Изучение языков других народов, чужой культуры, позволяет нам навести мосты между различными странами и народами и преодолеть разногласия и возможные недопонимания, закладывая фундамент для мира во всем мире", - сказал Эдерер, общаясь с журналистами.

Заметки с посланиями, которые оставили в "Капсуле времени" высокие гости фестиваля и другие участники, откроют в следующем году.

На фестивале проходит Ярмарка культур, в которой участвуют 20 стран. Представители европейских государств подготовили для гостей немецкую игру по сказкам братьев Гримм, французскую культурно-географическую викторину. Кроме того, посетителям представят семь тематических выставок, в числе которых плакаты датских дизайнеров и экспозиция, посвященная чешскому композитору Богуславу Мартину.

В Лектории Главного штаба Эрмитажа проходят уроки европейских языков и лекции о венгерской и литовской литературе, шведской керамике и голландском кинематографе. Также в кинозале организован показ европейских фильмов. 2019 год объявлен в России годом театра, поэтому для гостей также проведут интерактивное "Путешествие по театральной истории Эрмитажа".

V Международный фестиваль "Открой свою Европу в Эрмитаже" проводится по инициативе Государственного Эрмитажа и Представительства Европейского Союза в России в сотрудничестве с генеральными консульствами и культурными институтами стран ЕС. Он приурочен к Европейскому дню языков, который отмечается 26 сентября.