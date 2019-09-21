Представители всех районов республики пробежали "Кросс нации" в Карачаево-Черкессии

ЧЕРКЕССК, 21 сентября. /ТАСС/. Представители всех районов Карачаево-Черкесии стали участниками "Кросса нации" в городе Черкесске. Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве физической культуры и спорта республики.

"Обычно у нас в городе на "Кроссе наций" бывает дождливая погода, сегодняшний день стал исключением - во время всех забегов было солнечно. В общей сложности участниками стали около 1,5 тыс. человек, участвовали все районы республики и все спортивные учреждения", - сказал собеседник.

Участников из районов республики собрал и забег для старших любителей бега. "Самому взрослому участнику этого забега исполнился 71 год, он приехал в Черкесск из Зеленчукского района и даже стал призером "Кросса нации", - пояснил представитель министерства.

Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации" проходит в субботу во всех регионах страны. Забеги в рамках этого масштабного спортивного мероприятия на 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м впервые состоялись в 2004 году. Победители и призеры в своих возрастных группах получают грамоты, медали и ценные подарки. "Кросс нации" проводят ежегодно в целях популяризации здорового образа жизни.