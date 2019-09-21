Мастерицы Турции, Южной и Северной Осетии испекли пироги во Владикавказе в День республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов прошел во Владикавказе в честь празднования 245-летия вхождения Осетии в состав России, 95-летия создания Северо-Осетинской автономной республики и 235-летия города.

Фестиваль начался со слов старейшины, произнесенных над тремя осетинскими пирогами и национальным осетинским пивом. Вместе с ним присутствующих поздравил глава республики Вячеслав Битаров.

"Пусть каждый год мы будем отмечать праздник в здравии. Пусть в республике всегда царит мир, спокойствие, пусть младшие будут счастливы, чтут традиции и будут достойно представлять Осетию за ее пределами", - сказал старейшина.

Сакральные пироги

Фестиваль проходил на набережной реки Терек, для участия в нем приехали осетинки из Турции и Южной Осетии.

"Сегодня прекрасный праздник в любимой республике, родине предков. Для меня большая честь и радость участвовать в фестивале. Были проблемы со сроками выдачи визы, но я успела, приехала ночью и сегодня уже пеку здесь осетинские пироги, которые имеют глубокий сакральный смысл для каждого осетина", - рассказала ТАСС Лейла Албегова из Турции.

Пироги пекли с разными начинками - сыром, картошкой, листьями свеклы, мясом, тыквой и другие. Их потом оценивало жюри не только по вкусовым качествам, но и внешнему виду.

Лучшими были признаны пироги Аллы Плиевой, Нонны Дзгоевой и Сильвы Салагаевой. "Вчера день республики отмечала Южная Осетия, сегодня праздник в Северной. Пусть каждый день мы будем пребывать в праздничном настроении и всегда будем сплоченными. Фестиваль способствует именно этому. Одно удовольствие участвовать в нем, хоть и подгорали пироги, рвалось тесто, переживала, но все прошло удачно", - поделилась впечатлениями с корреспондентом ТАСС победительница Плиева из Южной Осетии.

Рецепт национального ритуального блюда - осетинских пирогов - складывался на протяжении веков под влиянием кочевого образа жизни предков осетин - древних скифов, сарматов, алан. Всего существует более 10 их видов, но самый распространенный - с сыром. С блюдом связан обряд "Три пирога", совершаемый в национальные или фамильные праздники. Старшие возносят молитву за столом с тремя пирогами, символизирующими строение мироздания - солнце, воду и землю, на траурной трапезе отсутствует один пирог, который символизирует солнце.

Не пирогами едиными

Несмотря на дождливую погоду фестиваль посетили более 6 тыс. жителей и гостей республики.

Сергей Тотров из Москвы впервые за 30 лет приехал на родину в Северную Осетию, визит удачно совпал с празднованием Дня республики и Владикавказа. "Это очень приятное совпадение. Я лет 30 собирался в Северную Осетию и вот, наконец, приехал, остался довольным увиденным, рад гостеприимству, для осетин родственная связь - это не пустые слова. Пироги здесь изумительны, мы с первого дня ими угощаемся. Желаю республике продолжать славиться не только пирогами, но и культурными, научными, спортивными достижениями", - сказал Тотров.

Праздник украсили и мероприятия, подготовленные 58-й общевойсковой армией Южного Военного округа. На набережной развернулась выставка военной техники, военной формы и боевой экипировки, а горожан угощали на площадке с полевой кухней.

Командующий войсками Южного военного округа Владимир Жаров передал главе республики копии Знамени Победы и боевого Знамени 10-го гвардейского стрелкового корпуса. Знамя образца Великой Отечественной Войны будет передано для хранения в Национальном музее.

Также в рамках праздника 60 школьников Владикавказа были приняты в ряды юнармейцев.

Праздничные мероприятия продолжатся завтра, основными площадками их проведения станут проспект Мира, центральный парк им К. Хетагурова и площадь Свободы. Там пройдет хоровой, танцевальный, театральный фестиваль, а также будут организованы концертные площадки, выставки, аттракционы.