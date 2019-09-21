{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: Международный форум писателей стал одним из коротких путей в большую литературу

Представители литературных журналов в рамках форума ведут мастер-классы для начинающих авторов

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Участие в Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья позволяет начинающим авторам быстрее войти в большую литературу. Такое мнение высказал в субботу ТАСС в кулуарах мероприятия президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.

"Участие в мастер-классах форума - это один из самых коротких путей для признания молодых авторов. Это уже дало возможность очень быстро продвинуться многим ребятам в большую литературу", - сказал собеседник агентства.

Филатов пояснил, что организацией мастер-классов занимаются литературные журналы. "Ведет мастер-класс главный редактор литературного журнала, он же отбирает произведения, он же готовит к печати журнал. Мастер-классов [на форуме] в этом году было самое большое количество - шестнадцать", - отметил он.

Президент фонда добавил, что в литературу уже уверенно вошли писатели, начинавшие на форуме. "Это и Рома Сенчин, и Захар Прилепин. Первый наш лауреат Денис Гуцко из Ростова-на-Дону тоже очень много работает. Миша Земсков из Казахстана создал школу и преподает в этой школе", - уточнил он.

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ с 2001 года ежегодно проводит Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Целевой аудиторией форума являются молодые писатели в возрасте от 16 до 35 лет, начинающие свою литературную деятельность и проживающие в регионах Российской Федерации, а также молодые русскоязычные писатели, проживающие в странах СНГ и зарубежья. Второй год подряд форум принимает Ульяновская область, в этом году он проходил с 15 по 21 сентября. В программе мероприятия творческие встречи с писателями, мастер-классы и чтение литературных произведений.

Теги
РоссияУльяновская область
Якутскому "шаману" провели психолого-психиатрическую экспертизу
Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил, что в отношении Александра Габышева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Читать полностью