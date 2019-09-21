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Юбилейный ХХ Международный форум молодых писателей планируют провести в Москве

Мероприятие планируют организовать осенью, конкретные сроки проведения форума еще согласовывается

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Юбилейный ХХ Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья может в 2020 году пройти в Москве. Об этом в субботу сообщил ТАСС в кулуарах XIX Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.

"Мы предполагаем, что следующий форум пройдет в Москве, потому что это будет юбилейный форум. Хотим особое внимание к нему привлечь", - сказал собеседник агентства.

Филатов добавил, что форум запланирован на осень, конкретные сроки проведения мероприятия еще согласовываются. "Есть желание пригласить на форум президента [России], от этого будут зависеть сроки. Обычно мы в Московской области проводим форум в конце октября, в двадцатых числах", - уточнил он.

Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ с 2001 года ежегодно проводит Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Целевой аудиторией форума являются молодые писатели в возрасте от 16 до 35 лет, начинающие свою литературную деятельность и проживающие в регионах Российской Федерации, а также молодые русскоязычные писатели, проживающие в странах СНГ и зарубежья. Второй год подряд форум принимает Ульяновская область, в этом году он проходил с 15 по 21 сентября. В программе мероприятия творческие встречи с писателями, мастер-классы и чтение литературных произведений.

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