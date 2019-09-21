Молодежь в ООН призвала лидеров стран всерьез воспринять проблему загрязнения планеты

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Молодые люди со всего мира в субботу собрались в ООН, чтобы в преддверии климатического саммита призвать лидеров стран всерьез воспринять проблемы загрязнения окружающей среды и глобального потепления.

Посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке отметила, что многие активисты не смогли приехать "из-за невыданных виз, финансовых проблем и других сложностей". "Тем не менее это самое масштабное мероприятие со времени создания в ООН молодежного движения, 1024 человека более чем из 140 стран зарегистрировались для участия", - сообщила она.

Представительница международного молодежного климатического движения (YouNGO) Камал Кумар призвала лидеров, которые соберутся в ООН на следующей неделе, "уважать право следующих поколений на обитаемую планету". "Мы просим страны с наибольшим выбросом углекислого газа в атмосферу остановиться, перестать руководствоваться своей краткосрочной выгодой в ущерб будущему всей планеты", - сказала она.

"И помните, что наше поколение потребует от вас отчета, и если вы не справитесь, мы объединим усилия, чтобы вас выпроводить", - пообещала Кумар.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял участие в мероприятии в качестве "почетного слушателя". "Я действительно ограничусь очень краткими словами, ведь проблема многих лидеров сейчас в том, что они слишком много говорят и мало слушают", - отметил генсек. Он также признал, что "за тысячи лет существования конфликтов между людьми сейчас впервые в истории серьезный конфликт между человечеством и природой".

Самая знаменитая участница мероприятия, норвежская 16-летняя активистка Грета Тунберг, не стала выступать, сославшись на то, что выскажется на основном саммите по климату, запланированном на 23 сентября. Она напомнила, что молодежь уже показала свой настрой, пройдя по улицам Нью-Йорка маршем в поддержку усилий по борьбе с климатическими изменениями. Как сообщил мэр города, в состоявшейся в пятницу демонстрации приняли участие более 60 тыс. человек.