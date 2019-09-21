"Яндекс" и Южный университет обучат студентов-педагогов работе с цифровыми ресурсами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сентября. /ТАСС/. Южный федеральный университет (ЮФУ) и сервис "Яндекс. Учебник" запустили совместный проект для студентов педагогического направления, в рамках которого будущих учителей начальных классов научат работать с цифровыми образовательными ресурсами. Об этом в субботу журналистам рассказал директор по региональному развитию сервиса "Яндекс. Учебник" Дмитрий Растворов.

"С этого учебного года мы начинаем реализовывать уникальный проект с Южным федеральным университетом, он связан с реализацией программы использования цифровых образовательных ресурсов в начальной школе. Эта программа будет интегрирована в учебный план университета, и все студенты смогут проходить обучение, в том числе, и ознакомление с самыми современными технологиями работы в образовательных организациях, а педагогическую практику они смогут проходить в тех школах, которые уже активно используют "Яндекс. Учебник", - рассказал он.

По словам Растворова, Ростовская область первой включается в этот проект. "Таким образом, складывается партнерское взаимодействие между муниципальной системой образования и будущими учителями начальных классов. Это очень важно для того, чтобы молодые педагоги, молодые еще студенты, будущие педагоги были подготовлены практически более качественно, эффективно, приходя в общеобразовательную школу", - заключил представитель "Яндекса".

Растворов напомнил, что сейчас около тысячи учителей Ростовской области и около 7 тыс. учеников начальных классов используют "Яндекс. Учебник".

"Яндекс. Учебник" - это сервис с заданиями по математике и русскому языку для начальных классов с автоматической проверкой ответов и моментальной обратной связью для учеников. Проект был запущен в 2018 году.