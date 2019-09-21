В МЧС опровергли информацию об упавшем самолете под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Информация, появившаяся в субботу в социальных сетях, об упавшем самолете под Оренбургом не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.



"Официального подтверждения нет, вероятнее всего, - это фейк", - сообщили в пресс-службе.



В субботу в социальных сетях начали распространяться информация и фотографии якобы упавшего самолета недалеко от Загородного шоссе под Оренбургом. На снимке вдалеке виден густой черный дым, однако, что именно горит распознать сложно.

В пресс-службе ведомства предположили, что опубликованное в соцсетях фото сделано не сегодня.