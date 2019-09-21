АНО "Россия - страна возможностей" призвала присоединиться к акции помощи инвалидам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" призывает всех присоединиться к акции "Равенство возможностей", основная цель которой - изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Об этом говориться в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой организации.

"21 сентября в России впервые проходит акция "Равенство возможностей". Ее цель - изменить отношение общества к "особенным" людям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также к тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Присоединиться к акции может каждый", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы сделать это достаточно провести один день с тем, кому нужно внимание и поддержка, независимо от состояния здоровья, особенностей развития или социального статуса. Фотографиями и впечатлениями в организации предлагают делиться в соцсетях с хештегом #вместенаравных.

Как сообщается, акцию проводит благотворительный фонд "Равенство возможностей" при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".

В пресс-релизе также сообщается, что в рамках акции в Москве прошла встреча с талантливыми ребятами, которые живут полной жизнью и добиваются успеха, несмотря на инвалидность. В Астраханском губернском техникуме 21 сентября проходит встреча студентов со сверстниками, которые имеют ограничения по здоровью, но сумели адаптироваться в обществе. В городе Родники Ивановской области студия современного спортивного танца "Хобби-шанс" провела инклюзивный концерт, а в Хабаровске юная художница Диана Слепицкая с нарушениями зрения устроила мастер-класс.

Как отметил руководитель проектов АНО "Россия - страна возможностей" Лука Горубин, инклюзия сегодня является одним из самых актуальных вопросов. По его словам, в рамках президентской одноименной платформы есть несколько проектов, которые направлены на его решение. "Это проект "Абилимпикс", который доказывает, что нет практически ни одной профессии, в которой люди с ограниченными возможностями здоровья не могли бы себя реализовать, также в конкурсе "Доброволец России" есть направление "Равенство возможностей", в котором люди реализуют волонтерские проекты, направленные на включение в общество. Такие проекты призваны показать, что все люди, независимо от возраста, социального статуса или состояния здоровья равны, и возможности их, на самом деле, безграничны", - сказал он.