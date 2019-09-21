В Петербурге открыли трехмерную панораму, посвященную Великой Отечественной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Трехмерная панорама, реалистически воспроизводящая эпизоды Великой Отечественной войны, открылась в субботу в Санкт-Петербурге. Она занимает 2 тыс. кв. м в культурном пространстве "Севкабель порт", сообщила пресс-служба администрации города.

"Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" - это 2 тыс. кв. м, подлинные предметы военного времени, детальная проработка скульптур и макетов техники. В залах воспроизведена обстановка, герои, предметный план и даже звуковые эффекты", - говорится в сообщении.

Дорога ведет посетителей от самого начала войны глазами солдата - от белорусской деревни в 1941 году, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград. Пройдя через эпизоды боев на Кавказе, Днепре и в Европе, зритель оказывается на крыше рейхстага в 1945 году. Эпизоды трехмерной панорамы основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных. Экспозицию дополняют макеты самолетов, танков и артиллерийских орудий в натуральную величину.

"В нашем городе, испытавшем ужасы блокады, свято хранится память о Великой Отечественной войне. Недавно мы открыли новую экспозицию в Музее обороны и блокады Ленинграда. Прошло меньше месяца - и в Петербурге появилось еще одно знаковое место, посвященное подвигу героев. Без сомнения, экспозиция привлечет внимание молодого поколения, тем более, что она открывается в современной точке притяжения петербургской молодежи - "Севкабель порту", - процитировала пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова .

Создатели проекта - команда "Невский баталист" - участники поискового движения России. За шесть лет команда построила 14 экспозиций в России - от Калининграда до Сахалина, а также в Белоруссии. Самые известные работы: трехмерные панорамы "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" в Санкт-Петербурге и Москве, "Прорыв" в Ленинградской области.