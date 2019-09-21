В Словакии отпраздновали 75-летие начала освобождения Красной армией страны от нацистов

ПРАГА, 21 сентября. /ТАСС/. Торжества по случаю 75-летия начала освобождения Словакии от нацистов войсками Красной армии состоялись в субботу в селе Калинов (северо-восток страны). В них приняли участие премьер-министр республики Петер Пеллегрини, министры, депутаты национального парламента, политические и общественные деятели, ветераны, школьники и студенты.

"За освобождение Словакии от нацистов мы благодарны прежде всего Красной армии, которая потеряла наибольшее число людей в борьбе за нашу свободу", - отметил глава правительства, которого цитирует Словацкое радио.

Он также предостерег от угрозы забвения подвига советских воинов-освободителей. В последние годы, по его словам, активизируются силы, заинтересованные принизить роль Красной армии в разгроме гитлеровской Германии.

"Мы, к сожалению, живем во времена, когда стало очень модно отрицать историю, передергивать [исторические] факты в угоду сегодняшних политических целей. Мы с ужасом выслушиваем версии изложения истории, которые фабрикуются, чтобы быть втиснутыми в какие-то рассуждения, связанные с реализацией политических интересов [отдельных политиканов и поддерживающих их групп]", - сказал Пеллегрини.

Премьер напомнил, что за свободу словацкого народа отдали жизни почти 100 тыс. красноармейцев. Лишь в боях за село Калинов полегли 1,2 тысячи советских солдат.

Калинов стал первым словацким населенным пунктом, освобожденным Красной армией. Фашисты оттуда были выбиты 21 сентября 1944 года воинами Первой гвардейской армии.