Путин приветствовал участников и гостей фестиваля журналистики "Вся Россия - 2019"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля журналистики "Вся Россия - 2019", проходящего в Сочи с 21 по 27 сентября, и отметил значимость отечественных СМИ для развития страны. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля в субботу.

"Ваш форум, который проводится уже много лет, всегда отличает насыщенная, актуальная повестка. Он объединяет корреспондентов, обозревателей, редакторов, руководителей массмедиа со всей России", - отметил президент.

Он добавил, что форум дает широкие возможности для обсуждения и обмена мнениями о успехах и проблемах журналистской деятельности, а также о ситуации в региональных СМИ в целом и перспективах развития.

Путин подчеркнул, что "сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля", "активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью", "результативно критикуют ее представителей" и "являются организаторами полезных инициатив". "Такая конструктивная, ответственная позиция помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей. Повышает заинтересованность, стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов. Все это содействует росту качества и влияния отечественных СМИ, которым принадлежит огромная роль в продвижении нашей страны к масштабным целям развития", - добавил глава государства.

Он пожелал участникам фестиваля успехов и продуктивной работы.