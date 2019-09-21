Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа открылся в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Десятый юбилейный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа открылся на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном театральным представлением, призванным продемонстрировать единство, красоту и силу Северного Кавказа.

Началось шоу с "пробуждения природы края" под ритмы барабанов в исполнении группы "Хаммерс". От зрительских трибун к сцене верхом на белой лошади выехал седовласый старец, символизирующий Кавказ. Его встретили четверо сыновей в черкесках, которым подвластны стихии - земля, вода, воздух и огонь. С помощью красочных костюмов и хореографических номеров, в том числе при участии шоу-балета "Тодес", зрителям продемонстрировали, как край отдает все свои силы участникам фестиваля.

"Каждый блок стихии подкреплен яркими номерами. В представлении принимают участие около 500 человек. Главный посыл и в тексте, и в сюжете, что все распри надо убрать, надо жить в дружбе и мире", - рассказал ТАСС главный режиссер фестиваля Михаил Высоцкий.

Церемония продолжилась выходом на поле спортивных команд из семи регионов Северного Кавказа. Для открытия фестиваля на сцену поднялись заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, главы Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечни Рашид Темрезов, Казбек Коков и Рамзан Кадыров.

"Мы очень рады, что юбилейный фестиваль проходит у нас в Грозном. Чеченская Республика уверенно становится культурным, спортивным и молодежным центром страны, местом сплочения народов многонациональной России", - отметил на открытии Кадыров, добавив, что фестиваль культуры и спорта народов Кавказа имеет огромное значение для укрепления дружбы и согласия между народами и регионами.

Право зажжения огня в чаше игр предоставили российскому бойцу MMA Абдул-Кериму Эдилову и трем сыновьям главы Чечни - Ахмаду, Эли и Адаму.

Определение победителей

Соревнования участников фестиваля начнутся 22 сентября. Спортсмены будут состязаться в 12 дисциплинах, среди которых перетягивание каната, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанции, поднятие тяжести, стрельба из лука, борьба на поясах и другие.

"Приехали на фестиваль 30 наших спортсменов, довольно сильные. Нас замечательно приняли в Чеченской Республике, немного погода подвела, но в целом мы довольны и готовы к соревнованиям", - рассказала ТАСС Надежда Лобойко из Ставропольского края.

Параллельно со спортивными соревнованиями на центральной площади им. Абубакара Шехмугаметовича Кадырова в Грозном будут работать стилизованные национальные подворья субъектов СКФО. Народные умельцы и творческие коллективы представят многообразие культуры и традиций округа.

Задача фестиваля, который проходит ежегодно в одной из столиц кавказских регионов, содействовать сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укреплению и дальнейшему развитию межнациональных дружеских отношений народов Северного Кавказа. Торжественная церемония закрытия фестиваля и объявление победителей в командном зачете пройдет в воскресенье на стадионе имени Султана Билимханова.