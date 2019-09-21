Союз журналистов России планирует принять на форуме в Сочи международную хартию этики

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) планирует принять на национальном уровне Хартию журналистской этики, утвержденную ранее Международной федерацией журналистов. Об этом сообщил ТАСС глава СЖР Владимир Соловьев в преддверии Форума современной журналистики "Вся Россия", который открывается в Сочи в воскресенье.

"Мы давно говорили о том, что нужно подкорректировать Кодекс этики журналиста. В итоге на 30-м конгрессе Международной федерации журналистов была принята хартия - по сути, это этический кодекс журналиста международного формата. Мы хотим ее принять на федеративном совете СЖР в рамках форума, чтобы каждый вступающий в Союз ознакамливался с ней и говорил, что он принимает ее пункты. Это очень важно", - сказал глава СЖР.

По его словам, форум в Сочи, который пройдет уже в 23-й раз, является самым крупным в мире - ожидается более 1 тыс. участников, пройдет более 100 различных мероприятий, включая круглые столы, выставки, творческие вечера. С 22 по 27 сентября представители журналистского сообщества обсудят последние тенденции и проблемы профессии. Также СЖР планирует презентовать на форуме свой новый сайт и эмблему. "Мы провели ребрендинг, поменяли эмблему. Новый наш символ - перо на фоне солнца. В день открытия форума будет также презентован и открыт наш новый сайт, который мы давно готовили", - добавил Соловьев.

Он также отметил, что 25 сентября на форуме состоится закрытое заседание административного комитета Международной федерации журналистов, вице-президентом которой недавно стал секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Международная федерация журналистов (МФЖ) в июле 2019 года приняла новую глобальную Хартию журналистской этики, ее поддержали более полумиллиона представителей прессы со всего мира. Принятый МФЖ документ рекомендован для использования всем журналистским союзам, входящим в федерацию. Содержание хартии основано на Декларации принципов поведения журналистов 1954 года, которая в последний раз обновлялась в 1986 году. Как сообщается на сайте СЖР, документ состоит из преамбулы и 16 статей, он основан на базе международного права, в частности, Всеобщей декларации прав человека.