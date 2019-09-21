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Знак Бэтмена появится на фасадах домов в честь 80-летия супергероя

Акция пройдет в Барселоне, Лондоне, Мельбурне, Лос-Анджелесе, Берлине и других городах
Описание
© EPA-EFE/Alberto Estevez

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Подсвеченный логотип Бэтмена появится на фасадах домов в 13 городах мира. О решении отметить таким образом 80-летие этого супергероя сообщило издательство DC Comics.

"Темный Рыцарь представляет собой символ решимости, отваги и справедливости для целых поколений поклонников", - подчеркнуло DC Comics. "Бэтмен с момента первого появления в 27-м номере комиксов Detective Comics 30 марта 1939 года продолжает оставлять свой след в каждой мыслимой форме развлекательного бизнеса", - говорится в сообщении издательства.

Знак Бэтмена в субботу вечером появился на фасаде здания в Бруклине, где прежде располагалась фабрика сахара компании Domino Sugar. Аналогичным образом будут подсвечены здания в Берлине, Барселоне, Йоханнесбурге, Лондоне, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Мехико, Монреале, Париже, Риме, Сан-Паулу и Токио.

Бэтмен - это персонаж комиксов, супергерой, преследующий преступников на улицах вымышленного города Готэм-сити. Права на образ принадлежат DC Comics. Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".

Образ героя комиксов про Бэтмена в разное время воплощали на экране актеры Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.

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