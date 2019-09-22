Российские военные привезли более 4 тонн продовольствия жителям Восточной Гуты

АЙН-ТЕРМА /Восточная Гута, Сирия/, 22 сентября. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонн продовольственных наборов в пригороды Дамаска. Жители населенного пункта Айн-Терма в регионе Восточная Гута, освобожденного около полутора лет назад, получили рис, муку, сахар и другие продукты первой необходимости, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.

"Мы доставили в Айн-Терму около 4,5 тонн гуманитарной помощи, или более 750 индивидуальных наборов. Продовольственный набор включает в себя чай, рис, сгущенное молоко, муку и сахар", - сказал Дубровин.

Желающих получить помощь оказалось так много, что местным властям пришлось составлять списки и следить за продвижением очереди, которая менее чем за час составила сотни человек. В числе первых продуктовые наборы получали старики и женщины с детьми.

"До войны в Айн-Терме жили до 150 тыс. человек. Когда сюда пришли боевики, очень многие жители предпочли уехать, население сократилось почти в 10 раз. После освобождения прошло больше года, многие решили вернуться. Теперь у нас проживают уже 50 тыс. человек, но жизнь нельзя назвать легкой - Айн-Терма по-прежнему сильно разрушена, водопровод и электросети еще не восстановлены", - сказал глава местной администрации Ахмед Али.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.

Гута: до и после войны

Оазис Гута - сельскохозяйственный пояс вокруг Дамаска, ограниченный горой Касьюн на северной окраине города. Отделяя Дамаск от сухих степей, граничащих с Сирийской пустыней, Гута на протяжении веков обеспечивала столицу зерновыми, овощами и фруктами. Перед войной в Гуте проживали около 2 млн человек, примерно 10-я часть тогдашнего населения Сирии. В оазисе расположены 15 древних монастырей и многочисленные памятники археологии.

В 2013 году восточную часть региона с населенными пунктами Джобар, Дума, Замалька, Хараста захватили боевики антиправительственных группировок. За несколько лет они превратили Восточную Гуту в укрепрайон с широкой сетью оборонительных сооружений и тоннелей, а также неоднократно обстреливали жилые районы столицы, что приводило к жертвам среди мирных жителей.

В середине апреля 2018 года, после освобождения Думы, последнего оплота боевиков в данном районе, сирийская армия объявила о восстановлении контроля над Восточной Гутой и окончании почти двухмесячной операции "Дамасская сталь". В настоящее время здесь проводится разминирование, восстанавливается разрушенная боями инфраструктура.