В Нальчике начинается форум "Кавказский диалог - 2019"

НАЛЬЧИК, 22 сентября. /ТАСС/. Фонд Горчакова проведет "Кавказский диалог - 2019" в Нальчике, для обсуждения тенденций развития Кавказа соберутся ведущие специалисты и студенты профильных факультетов вузов стран Кавказского региона. Об этом сообщили журналистам в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии (КБР).

"В столице Кабардино-Балкарской Республики 22-26 сентября пройдет одна из главных международных научно-образовательных программ Фонда Горчакова - "Кавказский диалог-2019". Ключевой темой круглых столов, деловых игр и открытых дискуссий станут основные тенденции развития Кавказа",- говорится в сообщении.

Участники форума обсудят приоритеты внутренней и внешней политики стран Кавказского региона, интересы внешних игроков на Кавказе, экономические проблемы и перспективы, традиционные и новые риски безопасности, проблемы экстремизма и терроризма, особую роль публичной дипломатии и вопросы координации информационной политики.

Для этого в КБР соберутся молодые специалисты, студенты факультетов политологии и международных отношений России, Азербайджана, Грузии, Армении, Абхазии и Южной Осетии. Отмечается, что спикерами станут ведущие эксперты научно-исследовательских центров России, Турции, США, Евросоюза, журналисты, государственные и общественные деятели из стран Кавказского региона. "Кавказский диалог" пройдет под научным руководством эксперта-кавказоведа, ведущего научного сотрудника Центра евроатлантической безопасности МГИМО МИД России Сергея Маркедонова.

Мероприятие проводится Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в партнерстве с общественной организацией "Ассоциация студентов ВУЗов Северного Кавказа" при поддержке Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. Открытая для журналистов часть состоится 23 сентября в КБГУ.

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, учредителем которого является МИД РФ, создан распоряжением президента России 2 февраля 2010 года. Миссия Фонда - содействие участию российских и зарубежных неправительственных организаций в международном сотрудничестве и активное вовлечение институтов гражданского общества во внешнеполитический процесс.