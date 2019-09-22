Врачи призывают автомобилистов помнить о пользе 10 тыс. шагов в день

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Молодые люди должны совершать не менее 10 тыс. шагов в день, люди пожилого и преклонного возраста - до 5-7 тыс. шагов, чтобы тренировать свою сердечно-сосудистую систему и избежать проблем со здоровьем. Такой рекомендацией поделились с ТАСС врачи-кардиологи и геронтологи в День отказа от автомобиля, который отмечают в мире в воскресенье.

"Если молодой человек делает меньше 10 тыс. шагов, пожилой - меньше 6-7 тыс., а преклонного возраста - меньше 5 тыс. шагов, то его сердечно-сосудистая система ослабевает, чем бы он не занимался, все это несравнимо с ходьбой пешком по пересеченной местности, и все поползновения по поводу увеличения продолжительности жизни бессмысленны", - рассказал врач-кардиолог, геронтолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Юрий Конев.

Он отметил, что людям, передвигающимся преимущественно на автомобиле, грозят ранние возраст-ассоциированные заболевания, например, избыточный вес, нарушение переработки сахара (преддиабет), повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца.

Вице-президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Николай Конов также подчеркнул, что в день необходимо проходить именно 10 тыс. шагов. "Если вы три минуты идете [пешком] - это снижает кровяное давление, пять минут - повышает настроение, 10 - улучшает творческое мышление, 15 - снижает уровень сахара в крови, а сахарный диабет - бич современного человека. 30 минут - помогает снизить вес, у нас 60% населения России имеет лишний вес, а 30% - ожирение. 40 минут по свежему воздуху снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а это причина больше 50% смертей", - отметил он. Эксперт убежден, что 10 тыс. шагов - примерно 90 минут на свежем воздухе - снижает количество депрессивных мыслей, пробуждает желание "творить, интересоваться жизнью, любить всех своих близких и друзей".

Главный внештатный специалист-терапевт департамента здравоохранения Москвы Владимир Тюрин также отметил, что пешие прогулки тренируют сердце, в то время как вождение автомобиля вызывает в основном отрицательные эмоции. "Чем шагов мы делаем в день - тем лучше. Но разумно - не более 10 км", - добавил он.

О Всемирном дне без автомобиля

Всемирный день без автомобиля ежегодно проходит 22 сентября. В этот День водителям личных автомобилей рекомендуют добираться до работы или иных мест назначения пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. День проводится для привлечения внимания общества к экологическим и социальным проблемам, вызванным чрезмерной автомобилизацией, а также ради привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта и создание безопасной и удобной городской среды для пешеходов и велосипедистов.

В России Всемирный день без автомобиля впервые прошел 22 сентября 2008 года в Москве при поддержке правительства столицы. Впоследствии к нему присоединились другие города, в том числе Санкт-Петербург, Курск, Уфа. Во многих городах страны проводятся велопробеги и акция "На работу на велосипеде", в связи с этим снижаются цены на велопрокат.