Мэр Владивостока поручил проверить все торговые центры города после пожара в ТЦ "Максим"

"Необходимо провести проверку всех торгово-развлекательных центров в городе, уделив особое внимание тем помещениям, где расположены детские игровые зоны и фуд-корты", - цитирует пресс-служба главу города.

ТАСС, 22 сентября. Глава Владивостока Олег Гуменюк после пожара в торговом центре "Максим" обратился к специалистам Госпожнадзора с просьбой провести внеплановые проверки всех крупных торговых зданий на территории города. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.

В субботу произошел пожар в торговом центре "Максим" на проспекте 100-летия Владивостока, одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. В 09:40 по местному времени (02:40 мск) возгорание было локализовано, в 13:20 (06:20 мск) ликвидировано открытое горение, однако полностью ликвидировать пожар удалось только к утру воскресенья. По уточненным данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение конструкций здания, масштабы уточняются.

В тушении огня были задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники. По данным МЧС, во время пожара никто не пострадал, однако около160 арендаторов получили материальный ущерб.

Прокуратура Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой обратит внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения. Кроме этого, надзорное ведомство выяснит, соблюдали ли требования пожарной безопасности собственник здания и арендаторы помещений, в том числе кафе, где, по предварительным данным, находился очаг возгорания. В настоящее время проводится доследственная проверка.