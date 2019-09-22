Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов

ТАСС, 22 сентября. Герой России пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, вернулся к выполнению полетов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Airbus A321 аварийно сел в Подмосковье. В результате ЧП никто не погиб

"Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе", - сказал собеседник агентства.

Второй пилот аэробуса A321 Георгий Мурзин в настоящее время продолжает лечение. Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов 16 августа сообщал, что второй пилот в результате аварийной посадки попал в больницу с ушибами груди. Позднее стало известно, что он получает амбулаторное лечение.