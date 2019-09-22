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Аварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье

Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов

Второй пилот Георгий Мурзин продолжает лечение

ТАСС, 22 сентября. Герой России пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, совершивший 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, вернулся к выполнению полетов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"Дамир Юсупов вернулся к работе после прохождения всех необходимых медицинских обследований и формальностей. Он приступил к полетам на этой неделе", - сказал собеседник агентства.

Второй пилот аэробуса A321 Георгий Мурзин в настоящее время продолжает лечение. Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов 16 августа сообщал, что второй пилот в результате аварийной посадки попал в больницу с ушибами груди. Позднее стало известно, что он получает амбулаторное лечение.

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РоссияАварийная посадка Airbus A321 в Подмосковье
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