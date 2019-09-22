На Кубани выпал первый снег

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в ночь на воскресенье в юго-восточных районах Краснодарского края, сообщили ТАСС в краснодарском центре гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня ночью выпал снег в юго-восточных районах края, в предгорье, в Псебае (поселок в Мостовском районе Краснодарского края)", - сказала собеседник агентства, уточнив, что после кратковременного похолодания в регионе ожидается улучшение погоды.

По данным центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в воскресенье местами по краю температура воздуха прогреется от 4 до 12 градусов выше нуля, а в понедельник днем ожидается более теплая погода - от 19 до 24 градусов. На Черноморском побережье и в южных районах региона прогнозируют небольшие дожди.