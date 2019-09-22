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Гидрометцентр прогнозирует температуру ниже нормы на европейской территории России

По данным синоптиков, особенно некомфортная погода ожидается в Приволжском федеральном округе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на 2-4 градуса ниже нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически на всей европейской территории России температура будет ниже нормы на 2-4 градуса", - сообщил он.

Такая ситуация будет наблюдаться в течение всей рабочей недели, отметил Вильфанд.

По его словам, особенно некомфортная погода ожидается в Приволжском федеральном округе: ветрено и более низкие температуры из-за затока холодного воздуха.

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