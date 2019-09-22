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Похищение моряков у берегов Камеруна

Похищенных в Камеруне моряков освободили

Они сейчас находятся в Гамбурге, уточнили в Российском профессиональном союзе моряков
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© AP Photo/Farah Abdi Warsameh, архив

ТАСС, 22 сентября. Попавшие в плен у берегов Камеруна моряки, среди которых есть россияне, освобождены, сейчас они находятся в Германии, сообщили ТАСС в воскресенье в Российском профессиональном союзе моряков.

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"Да, они уже в Гамбурге", - сказал собеседник.

15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные, предположительно нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта", шедшее под флагом Антигуа и Барбуды. Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России - капитана, старшего помощника и старшего механика.

Теги
Антигуа и БарбудаКамерунГерманияРоссияПохищение моряков у берегов Камеруна
Похищение моряков у берегов Камеруна
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