Самую большую в Европе статую Будды Майтреи открыли в Калмыкии

ТАСС, 22 сентября. Торжественная церемония открытия и освящения самой большой в Европе статуи Будды Майтреи (Будда Грядущего), состоялась в воскресенье во втором по величине городе Калмыкии Лагани. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе центрального хурула (храма) "Золотая обитель Будды-Шакьмуни".

"Сегодня на территории хурульного комплекса "Лагань Даргьелинг хурул" состоялось торжественное открытие и освящение самой большой в Европе статуи Будды Майтреи. Ее высота 12,5 метров, вес - 30 тонн. Майтрея - Будда грядущего времени, который прибудет в наш мир и станет следующим Буддой после Будды Шакьямуни и также, как и Будда Шакьямуни, дарует учение, избавляющее от страданий", - сказали в пресс-службе.

Статуя, покрытая золотой краской, сделана с учетом всех канонов, внутри - заложены специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, символизирующие тело, речь, ум Будды. В пресс-службе отметили, что статуя возводилась на пожертвования жителей республики и верующих.

Церемонию освящения статуи возглавили Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, Высокий учитель современности Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш. В мероприятии также приняли участие более 2 тыс. жителей республики, а также монахи Лаганского и Центрального хурулов. После открытия и освящения статуи, началась праздничная программа, в рамках которой выступят творческие коллективы республики. Завершится праздник фейерверком.

Сейчас в Калмыкии около 40 хурульных комплексов, небольшие храмы есть практически в каждом районе. Также в республике расположен крупнейший буддийский храм в России и Европе "Золотая обитель Будды Шакьямуни", этот хурул был открыт в Элисте 27 декабря 2005 года. В нем находится самая высокая в Европе девятиметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом. Также, это единственный буддийский храм, где есть 17 бронзовых скульптур величайших ученых (пандитов) древнего буддийского университета Наланда, которые были созданы по совету далай-ламы XIV.