Световые инсталляции и усиление мер безопасности. Как ООН готовится к саммиту по климату

ООН, 22 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Общеполитические дебаты высокого уровня начнутся в Генассамблее ООН 24 сентября, но уже сейчас в Нью-Йорк съезжаются лидеры и министры иностранных дел разных стран. В понедельник, 23 сентября, напряженную неделю выступлений и двусторонних встреч откроет саммит ООН по климату.

Именно борьба с климатическими изменениями выбрана центральной темой этого года. По ночам здание штаб-квартиры с помощью световых инсталляций превращается в тающий ледник, а по вечерам из установленных на здании колонок доносятся голоса детей из разных стран, призывающие лидеров государств остановить загрязнение природы.

Внутри самого здания ООН происходят кардинальные изменения - просторные и свободные коридоры перекрываются десятками перегородок, создающих временные комнаты для проведения встреч, которых уже сейчас запланировано больше 630. Общее число делегаций достигло 196, 91 страна будет представлена главами государств.

Огромного здания ООН недостаточно для проведения всех намеченных мероприятий, поэтому задействована и прилегающая территория. Здесь раскинулся шатер для журналистов, палатка для мероприятий по целям устойчивого развития, а также инсталляция в виде небольших пластиковых куполов, в которую может зайти любой желающий, чтобы проверить на себе действие парникового эффекта.

Нью-Йорк не в первый раз встречает сразу такое число гостей. Жизнь в городе меняется незначительно. Перекрыта вся Первая авеню, на которой расположена штаб-квартира ООН, а также некоторые улицы, примыкающие к отелям. Баннеры вдоль дорог предупреждают о возможных пробках. Впрочем к ним нью-йоркцы привыкли и не в период недели высокого уровня.

Кардинально усилены и меры безопасности, без тщательных проверок не попасть не только на территорию, но и не пройти между зданиями секретариата и Генассамблеи. Доступ прессы на большинство этажей закрыт, хотя в обычное время журналисты свободно могут перемещаться по зданию.