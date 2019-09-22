"Сентябрь, ты заболел?" Первый снег в Центральной России глазами пользователей соцсетей

В Ярославской и Ивановской областях объявлено экстренное предупреждение в связи с непогодой, в Твери мокрый снег сопровождается сильным ветром

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в воскресенье в Ярославской, Ивановской, Тверской, Костромской и Владимирской областях. Об этом сообщили региональные филиалы Гидрометцентра.

"Облачная погода, небольшие осадки, местами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -2+3 градусов, днем +1+6 градусов", - говорится на сайте Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Тверской области мокрый снег сопровождался сильным ветром. По прогнозу синоптиков регионального филиала Гидрометцентра, порывы ветра в воскресенье могут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток - плюс 2-7 градусов. Мокрый снег и ветер ожидаются и в понедельник.

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщил о мокром снеге в регионе. Осадки в виде дождя и снега сохранятся в области в начале следующей недели, они будут сопровождаться северо-западным ветром порывами до 22 м/с. Ночью температура опустится до -2 градусов, днем воздух прогреется до +4-9 градусов.

В Ярославской области главное управление МЧС России по региону объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой. "Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся до завтрашнего вечера. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Собеседница также добавила, что мокрый снег в субботу не привел к увеличению количества ДТП на дорогах области.