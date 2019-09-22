Чеботарев: участники этапа конкурса "Учитель года России" смогут увидеть Кавказ

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года России" открылся в воскресенье в Грозном. Участники этапа смогут увидеть Северный Кавказ и ощутить его гостеприимство, сообщил на открытии министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Я посмотрел вашу программу, она очень интересная, насыщенная. Желаю вам успехов, позитивных эмоций, а здесь, на Кавказе, вы их получите. Многие из вас не были на Кавказе ни разу, сейчас у вас такой шанс представился: быть здесь, в одной из лучших республик Северного Кавказа, а может быть вообще в одном из лучших субъектов России", - сказал Чеботарев.

Он отметил, что участники конкурса смогут познакомиться с кавказским гостеприимством. "Вы своими глазами можете увидеть, какие процессы здесь происходят, ощутите кавказское гостеприимство и увидите тут реальных людей, которые очень любят гостей. Здесь любят впитывать все новое, позитивное, так же, как вы", - сказал министр.

Он пожелал конкурсантам достигать новых вершин в своей работе. "Я желаю вам достигать новых вершин своих знаний, таких же величественных, как седые вершины Кавказа. Но чтобы вы всегда с этих вершин спускались вниз, на равнины, там, где находятся ваши ученики, чтобы вы их брали за руку и поднимали опять наверх к этим вершинам", - сказал глава министерства.

Также он отметил, что при проведении конкурса важно то, что его участники могут общаться друг с другом. "Мне кажется, что здесь самое главное, что вы все вместе начинаете общаться по горизонтали, представители нашей великой России, всех уголков нашей страны. Вот это самое важное, потому что нет ничего более ценного, чем радость человеческого общения, тем более радость между профессионалами, которые здесь находятся", - сказал Чеботарев.