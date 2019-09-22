Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в 2020 году пройдет в КЧР

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в 2020 году пройдет в Республике Карачаево-Черкесия. Об этом стало известно в ходе церемонии награждения победителей соревнований текущего года в Грозном.

"Победители говорят, имеют право попросить руководство Минкавказа провести следующее мероприятие в регионе, который они хотят. Нам бы хотелось, чтоб фестиваль прошел в Карачаево-Черкессии", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев одобрил выбор региона на 2020 год.

Юбилейный фестиваль культуры и спорта народов Кавказа проходил в Грозном 21-22 сентября. В нем приняли участие более 700 человек из семи регионов СКФО. Участники состязались в 12 дисциплинах, среди которых перетягивание каната, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанции, поднятие тяжести, стрельба из лука, борьба на поясах и другие. В командном зачете первое место заняла Чеченская Республика.

Параллельно со спортивными соревнованиями на центральной площади им. Абубакара Шехмугаметовича Кадырова в Грозном работали стилизованные национальные подворья субъектов СКФО. Народные умельцы и творческие коллективы представили многообразие культуры и традиций округа.