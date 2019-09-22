Во Владикавказе праздник в честь Дня республики посетили более 25 тыс. человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 сентября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь 245-летия вхождения Осетии в состав России, 95-летия создания Северо-Осетинской автономной республики и 235-летия Владикавказа посетили более 25 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Основными площадками проведения мероприятий стали проспект Мира, центральный парк им К. Хетагурова и площадь Свободы. Там до сих пор идет праздничный концерт. Всего праздничные мероприятия посетили более 25 тыс. гостей и жителей Владикавказа", - сказал собеседник агентства.

В честь праздника прошло более 10 фестивалей - хоровой, танцевальный, театральный, книжный и другие. Также в центральном парке испекли яблочный пирог диаметром один метр, которым угостили горожан.

Там же были организованы концертные площадки, выставки, аттракционы. На протяжении двух дней на площади Штыба функционировал "Кинотеатр под открытым небом", где горожане смогли посмотреть осетинское кино и мультфильмы.

Кроме того, в парке национально-культурные общества организовали свои подворья. В них были представлены быт и культура народов, проживающих в Северной Осетии, изделия мастеров народных художественных промыслов и ремесел, музейные предметы, а также национальная кухня. Подворья посетил глава республики Вячеслав Битаров.

"Единство, мир и согласие - особо значимые понятия для нашей многонациональной Осетии, ведь именно в них основа социально-экономического благополучия республики. И сегодняшний праздник еще раз доказывает, что Северная Осетия - единая территория, где люди чтут традиции друг друга, уважают свою историю и передают ее нашим младшим", - сказал Битаров.

Праздничный день завершится красочным фейерверком.