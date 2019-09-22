Рекордные 1,4 млн человек посетили выставку сокровищ Тутанхамона в Париже

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Парижская выставка сокровищ египетского фараона Тутанхамона, завершившая работу в воскресенье вечером, официально признана самой посещаемой за всю историю Франции. Как сообщили организаторы экспозиции, уникальные предметы из гробницы правителя за шесть месяцев увидели более 1,4 млн человек.

Предыдущий рекорд был установлен в 1967 году, когда в Малом дворце Парижа разместилась экспозиция "Тутанхамон и его время", собравшая 45 артефактов. Ее посетили 1,2 млн человек. Столько же парижан и гостей столицы, по данным Agence France-Presse, увидели экспозицию "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина", которая демонстрировалась в Фонде Луи Виттон (Louis Vuitton) в 2016-2017 годах.

Нынешняя выставка проходила в центре Гранд-аль в парке Ла-Вилетт с середины марта. Посетителям были представлены свыше 150 артефактов - золотые украшения, скульптуры, ритуальные предметы из сокровищниц фараона, правившего в 1332-1323 годы до нашей эры. Треть экспонатов за пределами Египта выставлялась впервые. Из-за большого потока желающих посетить выставку организаторы договорились продлить ее работу на два месяца.

Париж стал второй остановкой в мировом турне выставки. В 2018 году ее принимал Лос-Анджелес (США). В рамках "большого путешествия" артефакты увидят в 10 мегаполисах, полный список которых не разглашается. Однако уже известно, что следующим пунктом назначения станет Лондон.

В феврале прошлого года Министерство по делам древностей Египта сообщило, что часть сокровищ Тутанхамона будет отправлена в зарубежное турне, которое продлится семь лет. При этом постоянным местом размещения коллекции памятников эпохи Тутанхамона, насчитывающей свыше 5000 экспонатов, среди которых есть никогда ранее не выставлявшиеся, станет Большой Египетский музей у подножия пирамид Гизы.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на престол в возрасте девяти лет. Он правил Древним Египтом около 10 лет. Причины его смерти до сих пор точно не выяснены и остаются загадкой для ученых-египтологов всего мира. Сокровища из гробницы Тутанхамона в Долине Царей недалеко от Луксора были обнаружены в 1922 году британским археологом и египтологом Говардом Картером.