Федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года России" открылся в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Лучшие педагоги из 85 регионов России собрались в Чечне на федеральный этап всероссийского конкурса "Учитель года России - 2019". Торжественная церемония открытия состоялась в театрально-концертном зале в Грозном.

Проведение юбилейного конкурса в Чечне стало возможным после победы в нем чеченского педагога.

"Ярким событием стала победа учителя обществознания Алихана Динаева в конкурсе "Учитель года России" - 2018. Мы приложим все усилия для создания атмосферы творческого праздника участникам финала юбилейного конкурса",- отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Конкурсные испытания первого очного тура пройдут в двух общеобразовательных организациях города Грозного: гимназии № 14 и математической школе № 1 имени Х. И. Ибрагимова. 28 сентября будут объявлены 15 лауреатов конкурса. Имена пяти победителей "Учителя года" станут известны 1 октября, по итогам второго тура. Торжественная церемония закрытия "Учителя года России - 2019" пройдет в Государственном Кремлевском дворце 4 октября в преддверии Дня учителя.

"Вы дошли до финала, тем самым доказав, что в своих регионах вы являетесь лидерами и пользуетесь уважением коллег и искренней любовью учеников, - отметил на открытии замминистра просвещения РФ Павел Зенькович. - С такими педагогами, с такими подвижниками, которые работают в российских школах по всей стране, мы без сомнения сможем выполнить задачу, которую поставил перед нами президент - войти в десятку лучших стран мира по качеству общего образования".