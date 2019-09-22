Скворцова в ООН рассказала об успехах России в борьбе с туберкулезом

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость туберкулезом в России за последние 10 лет сократилась почти в два раза, смертность от него - в три раза, уже за семь месяцев этого года смертность от туберкулеза сократилась на 13%. Все это позволяется рассчитывать на то, что в 2020 году Россия может покинуть список стран с высоким бременем туберкулеза, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в воскресенье в своем докладе на мероприятии в рамках Генеральной ассамблеи ООН "Многосекторальные действия по выполнению обязательств совещания высокого уровня ООН по туберкулезу".

Министр отметила, что научно-технический прогресс, биотехнологии, возможности медицины достигли такого уровня в мире, что "не должно быть места для такого излечимого заболевания как туберкулез".

"Наша страна продемонстрировала за относительно короткий период времени значительное снижение бремени туберкулеза: за последние 10 лет заболеваемость сократилась практически в два раза, а смертность - в три раза", - отметила министр.

По ее словам, позитивная тенденция к сокращению смертности от туберкулеза сохраняется и в 2019 году. "Положительные изменения находятся в постоянном развитии: так, за прошедший период 2019 года смертность дополнительно снизилась более чем на 13 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - добавила Скворцова.

В России приоритетными направлениями являются программы профилактики туберкулеза и скриннингового обследования населения для выявления признаков заболевания. "Всего в 2018 году прошли профилактические медицинские осмотры 107 млн человек, т. е. 73 % населения страны. По данным ВОЗ, в Российской Федерации выявляется более 98 % больных туберкулезом от их оценочного числа", - добавила Скворцова.

Глава Минздрава России также выразила надежду, что уже в 2020 году Россия покинет список стран с высоким бременем туберкулеза. "Анализируя нашу позитивную динамику, надеемся, что к следующему году Российская Федерация покинет список стран с высоким бременем туберкулеза", - добавила она.

Регионы онлайн

Министр отметила, что в каждом субъекте РФ были пересмотрены межведомственные планы по снижению смертности от туберкулеза. Эти планы включают профилактику, диагностику и лечение туберкулеза с вовлечением различных секторов здравоохранения и экономики. "Выполнение региональных планов отслеживается и корректируется посредством федеральной системы мониторинга с набором ключевых индикаторов практически в онлайн-режиме, которая по своей сути является многосекторальным механизмом обеспечения подотчетности", - отметила она.

Скворцова также рассказала о работе федерального регистра пациентов с туберкулезом, по которому определяется обеспечение лекарствами больных туберкулезом.

"Успешно функционирует федеральный регистр лиц, больных туберкулезом, который в режиме реального времени может представлять данные о каждом больном, прогнозировать эпидемиологическую обстановку, служит инструментом для организации персонифицированного и бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами для лечения туберкулеза, позволяет автоматизировать сбор всей статистической информации по туберкулезу", - пояснила министр.