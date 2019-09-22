Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников "штурма" "Зоны-51"

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США принесло извинения за размещенную его сотрудником в Twitter угрозу подвергнуть бомбардировке участников так называемого штурма засекреченной базы ВВС США Homey Airport, расположенной в штате Невада и более известной как "Зона-51". Об этом сообщил в воскресенье интернет-портал Business Insider .

Как он пояснил, угрожающая запись была размещена 20 сентября в Twitter одного из медийных сервисов Минобороны (Defense Visual Information Distribution Service - DVIDSHub) и непосредственно касалась участников бутафорского штурма, среди которых большинство составляли рожденные в конце XX века (миллениалы). "Миллениалы в случае попытки рейда на "Зону-51" сегодня увидят последним в своей жизни вот это", - гласила запись, к которой прилагалось изображение тяжелого бомбардировщика B-2 Spirit.

Предупреждение было изъято из Twitter пресс-службы Пентагона в субботу и заменено на извинения: "Сотрудник DVIDSHub прошлой ночью разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку".

В июле 2019 года пользователи Facebook опубликовали призыв ко всем желающим 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы. Желание участвовать в акции изъявили около 2 млн человек. Организаторы отметили, что власти не смогут препятствовать, если на территорию базы попытается проникнуть большое число людей, однако позднее признались, что их призыв не стоит воспринимать всерьез. По данным агентства Associated Press, штурм свелся к увеселительным мероприятиям с участием около двух тысяч человек в городках Хайко и Рейчел неподалеку от "Зоны-51".

"Зона-51" - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности на базе многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетян.