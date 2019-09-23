Проезд по перемытой дороге Селихино - Николаевск-на-Амуре возобновили в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Дорожные рабочие отсыпали перемытый участок дороги Селихино - Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае, связывающий город Николаевск-на-Амуре с Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Участок этой дороги затопило из-за разлива реки Мятая в конце прошлой недели. Водой залило объезд еще ранее затопленного моста через реку.

"Проезд возобновлен. Происшествий в поселках, сообщение с которыми было ограничено, не произошло", - сказал представитель МЧС.

В администрации Ульчского района, где находится залитый участок, агентству сообщали, что большегрузы проезжали по затопленному на глубину 60 см мосту, а легковые автомобили буксировали с помощью машин спасателей.

Сложная паводковая обстановка в Хабаровском крае из-за высокого уровня Амура после сильных дождей, разлива малых рек, подъема грунтовых вод сохраняется с конца июля. По данным МЧС по региону за прошедшие сутки, в зоне паводка находятся 85 населенных пунктов, в 56 из них отмечается подтопление 476 частных жилых домов и более 1600 приусадебных участков. Переливы воды отмечаются на 110 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.