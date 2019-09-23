ВЦИОМ: доля россиян, пьющих водопроводную воду, выросла до 44%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 44% россиян употребляют водопроводную воду и не покупают бутилированную. В 2016 году этот показатель составлял 39%, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Выросла доля россиян, которые употребляют воду только из-под крана (с 39% до 44% за три года). Эта вода может быть кипяченая, некипяченая/очищенная, неочищенная. Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте 60 лет и старше и селяне", - следует из материалов ВЦИОМ.

Еще 31% опрошенных ответили, что пьют воду как из-под крана, так и бутилированную - в зависимости от ситуации. В 2016 году этот показатель составлял 45%. При этом доля употребляющих только бутилированную воду не изменилась и составляет 16%. Ещё 9% респондентов затруднились с выбором одного из трех вариантов и указали в анкете "другое".

Уточняется, что 35% опрошенных отметили использование фильтра как главную причину предпочтения водопроводной воды. Это почти в 18 раз больше, чем в 2016 году.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.