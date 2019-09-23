Опрос: более половины супругов в России знают размер зарплаты друг друга

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Более половины супругов в России (53%) осведомлены о размере зарплаты друг друга. Об этом говорится в исследовании компании по поиску работы Superjob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Чаще всего о размере заработка осведомлены вторые половины россиян (53%). Размер заработка известен родителям 36% опрошенных, родственникам - 9%", - говорится в материале.

Примерно пятая часть опрошенных может поделиться сведениями о размере своей зарплаты с друзьями, и столько же никому не раскрывает размер дохода. Причем в 85% случаев россияне раскрывают свой второй половинке реальный уровень доходов, выяснили аналитики Superjob.

Подавляющее большинство опрошенных (41%) считают, что удобно интересоваться размером заработка только у некоторых своих друзей и близких, а треть придерживается мнения, что это недопустимо.

Исследование также показало, что, говоря о размере заработка, респонденты чаще испытывают негативные эмоции (27%), а 32% и вовсе скрывают свой уровень дохода.

В пресс-службе Superjob рассказали, что опрос проводился с 29 августа по 13 сентября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.