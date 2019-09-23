Тайфун "Тапа" обошел Приморский край и направился на Японию

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Траектория тайфуна "Тапа", из-за которого в воскресенье в Приморье объявили штормовое предупреждение, изменилась и прошла дальше от края, чем ожидалось. Об этом сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре в понедельник.

Согласно первоначальному прогнозу, днем 23 сентября и ночью 24 сентября в юго-восточных и восточных районах края ожидались дожди, местами сильные, а также усиление ветра. На эти дни ГУ МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение.

"По уточненным данным, тайфун пройдет далеко от побережья Приморского края, на юго-востоке региона местами пройдут небольшие и умеренные дожди. На побережье южных районов ожидается усиление северо-восточного, северного ветра до 13-18 м/с. Сейчас тайфун идет между островами Хоккайдо и Хонсю. Под его влиянием позже могут оказаться лишь Курильские острова", - сообщил дежурный синоптик гидрометцентра.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае вызванные тайфунами дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов и сходу селей.

"Тапа" стал 17-м тайфуном, сформировавшимся в этом году в Тихом океане. Сейчас скорость ветра в его центральной части достигает 35 м/с, а порывов - 50 м/с.