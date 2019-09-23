"Земля леопарда" просит Росрыболовство запретить вылов лососей в реке Нарва в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Нацпарк "Земля леопарда" в Приморье обратился к главе Росрыболовства Илье Шестакову с просьбой запретить вылавливать лососей в реке Нарва, которая протекает по его территории. Сотрудники парка считают, что местный рыбоводный завод вылавливает здесь слишком много лосося, это угрожает его популяции, сообщила пресс-служба "Земли леопарда" в понедельник.

"В связи с обеспокоенностью судьбой естественной популяции лососей руководство ФГБУ "Земля леопарда" направило обращение в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова и в комиссию по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Приморском крае с просьбой оказать содействие в установлении дней пропуска кеты на естественные нерестилища в реке Барабашевка, а также в запрете на вылов лососевых в реке Нарва. При этом, в случае необходимости, ФГБУ "Земля леопарда" считает возможным организовать дополнительный забор икры на реках, не протекающих по территории национального парка", - говорится в сообщении.

Барабашевский лососевый рыбоводный завод действует в Хасанском районе Приморья более 25 лет для воспроизводства лососевых во время нереста. Ежегодно в реке Барабашевка, которая протекает по территории нацпарка, ведется добыча кеты, из икры которой выводится молодь, которую впоследствии выпускают на волю. Считается, что выросшая в природе рыба более жизнеспособна и имеет больше шансов на возвращение в место своего "рождения". Чтобы сохранить естественные нерестилища в реках и повысить выживаемость популяции, обычно рыбзаводы устанавливают "проходные дни", во время которых лов рыбы не ведется, и она беспрепятственно поднимается на нерест в верховья рек.

Охрана нерестящейся рыбы является одной из важных задач нацпарка. Отсутствие пропускных дней у местного рыбзавода на реке Барабашевка, отмечает пресс-служба, привело почти к полному отсутствию здесь нерестящейся кеты.

"Рыбоводным заводом на реке Барабашевка вылавливаются практически все производители для закладки икры. В связи с тем, что пропускные дни для прохода кеты на естественные нерестилища не установлены, наносится ущерб биоразнообразию национального парка. Кроме того, в этом году рыбзавод получил разрешение на вылов кеты в реке Нарва, где благодаря стараниям наших сотрудников, стадо кеты начало восстанавливаться естественным образом", - сообщил директор "Земли леопарда" Виктор Бардюк, слова которого процитировала пресс-служба.

Национальный парк "Земля леопарда" расположен на юго-западе Приморского края и занимает площадь в 262 тыс. га. В него входят заповедник "Кедровая падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный. На территории нацпарка обитает ядро популяции самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда, а также амурский тигр.