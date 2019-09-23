В ЕАО откроют новый Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 2020 году

ТАСС, 23 сентября. Новый Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС стоимостью около 250 млн рублей откроют в Биробиджане в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области в понедельник.

"В России в течение нескольких лет совершенствуется система антикризисного управления. Ее главные составляющие - центры управления в кризисных ситуациях. Строительство ЦУКС ГУ МЧС России по Еврейской АО в Биробиджане - единственное за Уралом. Открытие центра запланировано на четвертый квартал 2020 года", - говорится в сообщении на сайте.

На строительство ЦУКС из федерального бюджета было выделено около 250 млн рублей. Общая площадь здания составит 2,4 тыс. кв. метров. К настоящему моменту построены два этажа, возводится третий.

"Здесь мы планируем разместить свыше 100 сотрудников из различных подразделений. Здание будет оснащено современными образцами техники. Наши специалисты с помощью высококлассного оборудования будут внедрять инновационные российские разработки в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, осуществлять наблюдение и лабораторный контроль за окружающей средой, выявлять на ранней стадии опасности и угрозы", - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС России по Еврейской АО Романа Бойко.

Решение о строительстве в Биробиджане нового современного здания Центра управления в кризисных ситуациях было принято в МЧС России еще в 2016 году.