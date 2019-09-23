Выплаты пострадавшим от паводка жителям Комсомольска-на-Амуре планируют начать в октябре

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Жильцы многоэтажек и частного сектора в Комсомольске-на-Амуре, который пострадал от паводка на Амуре и подъема грунтовых вод, начнут получать выплаты в октябре. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Жильцам подтопленных 32 многоквартирных домов, большинство из которых находятся в 66-м квартале и еще два - в поселке Хорпинский в границах города, необходимо до 30 сентября оформить заявление на данную выплату в многофункциональном центре по оказанию государственных и муниципальных услуг для получения единовременной материальной выплаты в размере 10 тыс. рублей как пострадавшим от наводнения. Сами выплаты планируется начать 1 октября", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что в списки пострадавших жильцов многоэтажек включили по итогам сверки всех документов порядка 6,8 тыс. человек. В конце прошлой недели администрация сообщала о более чем 7,6 тыс. таких граждан.

Сейчас в МФЦ стоят очереди из желающих оформить документы. В администрации агентству сообщили, что, возможно, будут открыты еще несколько окон для ускорения этой работы. В городе работает горячая линия для решения вопросов подтопленцев.

"С 1 октября также планируется начать выплаты единовременной помощи и компенсаций за утрату имущества жителям частного сектора города, также пострадавшего от паводка", - сказал представитель администрации. Городские власти сообщали, что в подтопленных домах живут свыше 2,4 тыс. человек. Формирование списков этих граждан завершат в ближайшие дни. Всего, как сообщалось, для выплаты финансовой помощи жителям города потребуется порядка 167 млн рублей.

Сложная гидрологическая обстановка в Комсомольске-на-Амуре сохраняется с конца августа. Сейчас из-за высокой воды в Амуре, подъема грунтовых вод, скопления дождевых осадков остаются подтопленными 362 жилых дома, около 850 приусадебных участков. Уровень воды в Амуре, по данным на утро понедельника, составляет 754 см, снизившись на 6 см за сутки. Опасным для города считается уровень 650 см.