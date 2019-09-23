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Ученые просят Росприроднадзор приостановить в 2020 году вылов косаток, белух и дельфинов

По их словам, живоотлов китообразных вызывает стресс у животных и может привести к их многочисленным травмам и смертям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Группа из 27 ученых - специалистов по китообразным из России, Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Италии, Греции, Великобритании и Китая обратилась в Росприроднадзор с просьбой не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) китообразных для культурно-просветительских целей на 2020 год. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Ведущие мировые специалисты по китообразным  обращают внимание российского регулятора на то, что проблемы, вызвавшие исключение из допустимого вылова косаток, характерны и для белух, и для дельфинов, которые там пока еще остаются. Они отмечают, что живоотлов китообразных вызывает колоссальный стресс у животных и может привести к их многочисленным травмам и смертям. ОДУ не учитывает животных, которые были травмированы, но сумели уйти от отловщиков, животных, которые были травмированы и в таком виде отпущены назад в дикую природу, а также убитых животных, что означает, что пресс на стада белух и дельфинов будет на порядок выше, чем расчеты в материалах ОДУ", - сообщил собеседник агентства.

По информации Лисицына, после истории с содержащимися в бухте Средней Приморского края косаток и белух с 24 июля началась государственная экологическая экспертиза по материалам общего допустимого улова морских млекопитающих на 2020 год, срок ее проведения был определен в два месяца. Срок для принятия решения Росприроднадзором истекает 24 сентября.

Ситуация с животными в бухте Средней

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. В настоящее время в бухте Средней остается 75 белух, способы выпуска которых еще обсуждаются.

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