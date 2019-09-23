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Мэрию Магадана обязали вернуть фермеру 4,3 млн рублей

Погашение задолженности контролирует прокуратура города

ТАСС, 23 сентября. Прокуратура Магадана обязала администрацию города выплатить фермеру Сергею Комару долг на сумму 4,3 млн рублей за предоставленную им продукцию для школ и детских садов. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Индивидуальный предприниматель предоставил молоко для детей в 16 муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии Магадана. Прокуратура установила, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в нарушение требований бюджетного законодательства кредиторская задолженность перед фермером составила более 4,3 млн рублей.

"Прокуратурой города руководителю департамента образования мэрии Магадана внесено представление об устранении нарушений закона [выплате кредиторской задолженности]", - говорится в распространенном сообщении.

Погашение задолженности находится на контроле прокуратуры.

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