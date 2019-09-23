Исследование: более половины опрошенных в РФ преподавателей активно пользуются соцсетями

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 59% опрошенных российских преподавателей активно используют социальные сети, в целом интернетом пользуются почти все учителя. Таковы результаты исследования "Цифровая грамотность и ИКТ-компетенции российских педагогов" аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти все учителя используют интернет, а 59% активно пользуются соцсетями", - говорится в результатах исследования. Отмечается, что 90% педагогов легко работают на компьютере и других цифровых устройствах, 69% интересуются новыми приложениями, программами и ресурсами.

"30% педагогов используют цифровые технологии в преподавательской деятельности дольше 16 лет, 24% - от 11 до 15 лет. Педагоги с большим стажем, а также педагоги по точным наукам чаще используют цифровые технологии в учебном процессе", - добавили в НАФИ.

В исследовании приняли участие 634 преподавателя высших учебных заведений и 555 учителей общеобразовательных организаций. В его результатах соблюдена пропорция распределения численности педагогов по федеральным округам России. Максимальная статистическая погрешность не превышает 3,9% для выборки преподавателей вузов и 4,2% для выборки учителей.

В конце августа Минпросвещения России сообщило, что совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призвало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.