Кабмин утвердил перечень типовых госуслуг

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, государственными и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления", - говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, этот перечень будет использоваться для систематизации сведений государственных и муниципальных информационных систем, которые обеспечивают ведение реестров государственных услуг.

По мнению специалистов, перечень позволит сопоставлять субъекты РФ и муниципальные образования по показателям предоставления типовых услуг, а также выявлять отклонения таких услуг в разных регионах.

На данный момент реестры государственных и муниципальных услуг по-разному квалифицируют внесенные в них услуги, что осложняет анализ их предоставления.