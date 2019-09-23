Италия разрешила высадку на Сицилии 182 мигрантам с корабля Ocean Viking

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Судно Ocean Viking неправительственных организаций (НПО) SOS Mediterranee и "Врачи без границ" получило разрешение от итальянских властей на высадку 182 мигрантов, спасенных в водах Средиземного моря. Об этом сообщает в понедельник SOS Mediterranee на своем сайте.

"В воскресенье вечером гуманитарное судно Ocean Viking получило от итальянских властей указание двигаться в сторону Мессины (Сицилия, Италия), чтобы высадить 182 спасенных", - гласит коммюнике. В нем уточняется, что все пассажиры были подняты на борт 17 и 18 сентября.

Организация с удовлетворением отмечает, что уже второй раз за неделю Италия допускает в свои порты корабль НПО, участвующий в спасении нелегалов в море. Она также напоминает, что капитан судна отказался от предложения Ливии высадить пассажиров в порту города Эль-Хомс, заявив, что "по международному праву его нельзя считать безопасным местом". Примечательно, что ни организация, ни МВД европейских стран пока не сообщили о распределении мигрантов, как это обычно происходило в последнее время при их высадке в Италии или на Мальте.

14 сентября Ocean Viking также удалось добиться от Италии разрешения на высадку 82 нелегалов на острове Лампедуза. В последние дни число высадок мигрантов на итальянских берегах несколько увеличилось. Отношение к НПО смягчилось с приходом нового правительства с участием Демократической партии, экипажам разрешено вновь заходить в итальянские порты с условием, что мигранты будут сразу распределяться между европейскими странами.